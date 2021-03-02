جوفنتوس متشبث بديبالا

نفى فابيو باراتيسي، المدير الرياضي لجوفنتوس، نية النادي تسريح الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا، مبرزا في تصريح للصحافة الإيطالية، أن مفاوضات تجديد عقده مازالت متواصلة.

وينتهي عقد ديبالا في يونيو 2022، وذكرت بعض الصحف الإيطالية أن مفاوضات تجديد عقده توقفت، بسبب رفضه لشروط جوفنتوس الجديدة، غير أن المدير الرياضي نفى ذلك، وقال إن توقف المفاوضات راجع للظروف الصحية الصعبة التي يعانيها العالم اليوم.

وتطرقت بعض الصحف لأبعد من ذلك، إذ أوضحت أن فرقا ترغب في استغلال قرب نهاية عقد ديبالا، لانتدابه بثمن أقل، من بينها توتنهام ومانشستر يونايتد، غير أن مسؤول جوفنتوس أكد أن المفاوضات متواصلة ولا يفكر النادي في رحيل ديبالا في الفترة المقبلة.