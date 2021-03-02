18 نجما في “ماستر شيف”

تغييرات في قانون المسابقة بين المشاركين لتجديده

ستشرع قناة “إم بي سي5″، ابتداء من اليوم (السبت)، في بث أولى حلقات موسم جديد من برنامج “ماستر شيف سيليبرتي”، والذي يجمع عددا من المشاهير.

وكشفت المسؤولة عن الشركة المكلفة بتنفيذ الإنتاج، بعض تفاصيل الموسم الجديد من البرنامج، مشيرة إلى أنه يحمل في نسخته الجديدة الكثير من المفاجآت.

ومن بين تفاصيل الموسم الجديد من البرنامج، حسب ما أكدته المسؤولة ذاتها، أنه يعرف مشاركة 18 نجما، علما أن عدد المواسم السابقة، كان أقل من ذلك، إذ سينقسمون إلى 3 مجموعات، كل مجموعة تدخل في منافسة من أجل الوصول إلى المراحل النهائية من البرنامج.

وكشفت المسؤولة ذاتها أن ستة من المشاهير سيصلون إلى “البرايم” نصف النهائي من البرنامج، ويدخلون مرة أخرى في منافسة للحصول على لقب البرنامج في نسخته الجديدة، علما أن “البرايم” النهائي، سيكون محصورا بين نجمين اثنين.

ومن بين المعلومات التي قدمتها المسؤولة ذاتها عن النسخة الجديدة من البرنامج، أن الفائز باللقب سيحصل على 10 ملايين سنتيم، ستمنح لإحدى الجمعيات الخيرية.

وفي سياق متصل، تمكنت الشركة المنتجة للبرنامج، من تجاوز العراقيل التي حالت، في وقت سابق، دون تصوير البرايم النهائي من البرنامج.

ويشارك في النسخة الجديدة من البرنامج كريمة غيث، وحنان الإبراهيمي وفضيل، وعبد الصمد مفتاح الخير، ونعيمة بوحمالة، وعزيز داداس، وماجدولين الإدريسي ومصطفى الخصم، ونفيسة بن شهيدة، وفاطمة الزهراء قنبوع، وربيع الصقلي، وأمال الاطرش، وحمزة الفيلالي وعبد العالي الغاوي، والتوأم صفاء وهناء، وزكرياء الغافولي.

يشار إلى ان النجوم المشاركين في النسخة الجديدة من البرنامج، حطوا الرحال، قبل أيام، بالناظور من أجل تصوير “البرايم” النهائي في أحد المنتجعات السياحية المعروفة في المنطقة.

ووضع الفريق التقني المشرف على التصوير كل الترتيبات الضرورية ليمر التصوير في أحسن الظروف، إذ سهرت الشركة المكلفة بتنفيذ الإنتاج على نجاح الموسم الجديد، سيما أن القناة تراهن عليه.

إيمان رضيف