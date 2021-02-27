البنزرتي: فزنا في ظروف صعبة

قال إن الفريق في الطريق الصحيح

قال فوزي البنزرتي، مدرب الوداد الرياضي، إنه سعيد بهذا الفوز، الذي أتى بعد رحلة طويلة ومتعبة، علما أن الفريق الأحمر لعب مباراة في البطولة الوطنية أمام نهضة الزمامرة قبل السفر لأنغولا.

وأضاف البنزرتي في تصريح بعد المباراة، أنه كان يعلم أن المنافس قوي، وسيخلق مشاكل للاعبيه، وليس من السهل الفوز بلواندا، إذ أظهرت مجريات المباراة صحة توقعاته.

وشكر مدرب الوداد لاعبي الفريقين على المستوى الجيد الذي قدموه، رغم الحرارة المفرطة التي لعبت فيها المباراة، معترفا أنهم عانوا كثيرا، ولحسن الحظ فاز الوداد بنقاط المواجهة. وقال البنزرتي إن الوداد في الطريق الصحيح، في انتظار مباراة كايزر شيفز الأحد المقبل ببوركينا فاسو، مضيفا أن انتشار جائحة كورونا صعب المهمة على الجميع.

ع. د