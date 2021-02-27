اختبارات لعدائي المنتخب بمركب الرباط

العرافي تتألق في 800 متر وجيل جديد من الشباب في 1500 متر

أجرت الإدارة التقنية الوطنية للجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، اختبارات لفائدة العدائين بمركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، من أجل البحث عن الحد الأدنى المؤهل إلى أولمبياد طوكيو، المقرر إجراؤها الصيف المقبل.

واكتفت الإدارة التقنية بإجراء اختبارات في أربع مسابقات، ويتعلق الأمر بـ 1500 متر ذكور، و800 متر إناث، و10 آلاف متر ذكور، والقفز العالي إناث، إذ قررت نقل العدائين إلى أكاديمية محمد السادس بإفران، لمواصلة استعداداتهم للألعاب الأولمبية.

وأكد عبد الله بوكراع، المدير التقني الوطني، في تصريح لـ «الصباح»، أن اختبارات 1500 متر ذكور، أعطت نتائج مشجعة جدا، بحكم بروز بعض اللاعبين الشباب، تمكنوا من تحقيق أوقات مناسبة ومهمة، ويتعلق الأمر بعبد اللطيف الصديقي (22 سنة)، الحاصل على الرتبة الأولى بتوقيت ثلاث دقائق و35 ثانية و83 جزءا من المائة، وأنس الساعي (20 سنة) في الرتبة الثانية بتوقيت ثلاث دقائق و37 ثانية و13 جزءا من المائة، وفي الرتبة الثالثة، عبد العاطي الكص بثلاث دقائق و38 ثانية، وحل رابعا فؤاد المسعودي بثلاث دقائق و39 ثانية.

وفي مسافة 800 متر إناث، أوضح بوكراع أن رباب عرافي تسير في خط تصاعدي، وتمكنت من الفوز بالسباق بسهولة، محققة رقما جيدا، يدفعها للظهور بشكل مشرف في أولمبياد طوكيو، بعد أن أنهت السباق في دقيقتين و42 ثانية فقط.

وأضاف بوكراع أن سباق 10 آلاف متر عرف مشاركة العدائين الذين شاركوا في بطولة العالم لنصف الماراثون، وسجل فوز عثمان الكومري الذي قطع مسافة السباق في 28 دقيقة و16 ثانية، مشيرا إلى أن رضى العربي حل ثانيا، متبوعا بحسن الطوريس، وحسن أوطلحة العائد من الإصابة.

وتمكنت غزلان سيبا من تحقيق رقم جيد في القفز العالي، بعد أن استطاعت قفز متر و80 سنتمترا، إذ حاولت تحطيم الرقم القياسي الوطني الموجود في حوزتها (متر و83 سنتمترا)، باختيارها قفز متر و84 سنتمترا، غير أنها لم تتمكن من ذلك.

صلاح الدين محسن