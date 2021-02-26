الإصابات تؤرق خريبكة

يواصل ستة لاعبين غيابهم عن أولمبيك خريبكة، بسبب الإصابة.

ويفتقد الفريق خدمات أنس ورداني الذي يعاني تمزقا في العضلة الخلفية للفخذ، وزهير الهاشمي الذي تعرض لكدمة في العضلة الأمامية للفخذ، والمهدي النغمي المصاب أمام شباب أطلس خنيفرة.

وعاودت الإصابة إسماعيل الحراش بمجرد التحاقه بالتداريب، ومحمد الإدريسي الذي اقترب من العودة، بعد غياب امتد منذ مباراة جمعية سلا.

وشرع المدافع ياسين مرسيل في مرحلة الإعداد، رفقة المعد البدني، علما أنه خضع لفحوصات بالأشعة أثبتت الالتئام الكلي للكسر الذي تعرض له في الكاحل منذ بداية الموسم، وتحديدا في مباراة ودية أقيمت بخريبكة.

ويسعى الفريق الخريبكي للعودة إلى سكة الانتصارات، إذ سيواجه بعد غد (الجمعة)، شباب بنكرير، في افتتاح الدورة الثانية عشرة من القسم الثاني.

عبد العزيز خمال (خريبكة)