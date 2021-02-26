اللمطي يستأنف التداريب

عاد سعد اللمطي، لاعب نهضة الزمامرة، إلى استئناف تداريبه رفقة زملائه، بعد غياب دام أسبوعا بسبب إصابة في الكاحل.

وقال اللاعب في تصريح صحافي، إن صحته جيدة وشفي بشكل تام من الإصابة، التي تعرض لها في مباراة فريقه أمام الدفاع الحسني الجديدي، في إطار الدورة السادسة من بطولة القسم الأول، مبرزا أنه خضع إلى الفحوصات الطبية تحت إشراف الطاقم الطبي للفريق الدكالي، وتم منحه فترة للراحة، مع الالتزام ببرنامج تدريبي خاص وتناول بعض الأدوية.

وكشف اللاعب أنه صار جاهزا من الناحية البدنية للمشاركة في المباريات المقبلة لفريقه، مشيرا إلى أنه متحمس جدا لمساندة فريقه في هذه المرحلة، وكاشفا أن الفريق يحتاج جميع لاعبيه للمساهمة في تحقيق نتائج إيجابية تساعد على الابتعاد من مناطق أسفل الترتيب.

حسن الرفيق (الزمامرة)