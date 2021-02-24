رسالة رياضية: صرح من خيال

دقت وزارة الشباب والرياضة والثقافة آخر مسمار في نعش نادي الكوكب الرياضي المراكشي، بعدما منحت الاعتماد لفرع كرة القدم، واعتبرته جمعية أحادية النشاط.

كان الكوكب المراكشي يجسد وحدة النادي بكل المقاييس، يلعب فيها فرع كرة القدم دور القاطرة، التي تجر باقي الفروع، فتألق الفرع، وبلغت باقي الفروع أوجها، في سنوات مضت، وبدرجة أكبر فروع كرة السلة وكرة اليد والكرة الطائرة.

وإضافة إلى التألق الرياضي، نجح الكوكب الرياضي المراكشي آنذاك في توفير مداخيل قارة لفروعه، من خلال بناء محلات تجارية ومركز للتكوين وتوقيع عقود احتضان، تذهب نسبة منها لباقي الفروع.

لكن هذا الصرح الذي بناه مسيرون، مثل إدريس بنشقرون والحسين بوهروال ومحمد المديوري ومولاي المامون بوفارس العلوي سيهوى اليوم، على يد مسيرين، مثل يوسف ظهير ونعيم مبارك، الذين تم استعمالهم أدوات لتنفيذ مخطط أناني لفصل فرق كرة القدم عن باقي الفروع، لتمهيد الطريق نحو تأسيس الشركات.

فأين الخلل؟

كتبنا هنا في مناسبات سابقة، أن هناك مخططا مسموما لتفكيك الأندية الرياضية متعددة الفروع، وفسح المجال لفرق كرة القدم، للاستفادة من المال العمومي والبنيات التحتية العمومية، للوصول إلى مرحلة تصبح فيها الرياضة الوطنية هي كرة القدم، ولا شيء غيرها.

وباستثناء الوداد والفتح والجيش الملكي، التي تمسكت بفروعها، بغض النظر عن بعض العيوب، فإن باقي الرؤساء فكروا في مناصبهم وفرقهم وأسهمهم في الشركات، فأنجحوا مخطط التفكيك، وقتلوا باقي الرياضات.

وانطلق المخطط بالدفاع الجديدي، وشمل الرجاء الرياضي وأولمبيك آسفي وأولمبيك خريبكة وأولمبيك آسفي وأندية أخرى، قبل أن يصل اليوم إلى محطة الكوكب المراكشي، الذي يبدو أنه كان صرحا من خيال فهوى.

عبد الإله المتقي