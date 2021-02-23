معرض افتراضي للكتب

أعلن المركز الثقافي العربي عن تنظيم المعرض الافتراضي لإصداراته الأدبية، وقال في صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” :” اعتدتم قراءنا الأوفياء على أن تكون فترة منتصف فبراير من كل سنة بمثابة موعد متجدد مع المعرض الدولي للنشر والكتاب بالبيضاء، وهو الملتقى الفريد لعشاق القراءة، لكن للأسف الشديد، حالت الظروف الاستثنائية الحالية دون تنظيم التظاهرة في موعدها، لكن المركز الثقافي العربي ارتأى إمكانية تعويض ذلك بتنظيم معرض افتراضي لإصداراته”.

ودعا المركز الثقافي القراء إلى زيارة مكتبته في الأحباس، معلنا عن تخفيضات خاصة وحصرية تصل إلى نسبة 20 في المائة، وباقات متنوعة يوميا، بأثمنة مغرية، تعرض في صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل متواصل، علما أن خدمة التوصيل مجانية، داخل البيضاء وخارجها، لكل طلبية تفوق 500 درهم.

خ. ع