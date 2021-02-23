معاش يهزم كورونا

انتصر فؤاد معاش، لاعب المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، على فيروس كورونا المستجد، بعدما جاءت التحاليل المخبرية، التي خضع لها قبل مباراة غانا، أمس (الجمعة)، لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لكأس أمم إفريقيا، سلبية.

وكشف مصدر مطلع، أن معاش، لاعب موناكو الفرنسي، شفي تماما من الوباء، في انتظار إجراء فحص جديد، للتأكد من سلامته، قبل السماح له بالمشاركة في مباراة تنزانيا، بعد غد (الاثنين)، لحساب الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة نفسها.

وجاءت نتائج الفحوصات، التي خضع لها جميع اللاعبين والطاقم التقني والإداري، سلبية، عدا أسامة ترغالين، لاعب مارسيليا، الذي سيجري مسحة جديدة، اليوم (السبت)، للتأكد من شفائه.

وسجلت ثلاث حالات مؤكدة في صفوف المنتخب الوطني في ظرف أقل من أسبوع، ويتعلق الأمر بالمعد البدني عبد الرزاق العمراني وأسامة ترغالين وفؤاد معاش، إذ خضع هؤلاء للعلاج، طبقا للبروتوكول الصحي المعتمد، من قبل الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم والسلطات المختصة.

عيسى الكامحي