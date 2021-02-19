المريزق: سلوك يشجع الكراهية

استنكر المصطفى المريزق، الناشط المدني والفاعل الحقوقي الحملة المسعورة، التي تشنها قناة جزائرية موالية للنظام العسكري الجزائري، ضد المملكة المغربية، والاستفزازات التي وصلت إلى حد تطاولها على الملك محمد السادس، الذي يحظى بالاحترام والتقدير داخل المغرب وخارجه.

وأكد المريزق أن برنامج القناة تافه وعديم القيمة، ولا يمت بصلة بأخلاق العمل الصحافي، مؤكدا أن التطاول المستمر الذي تقوده الطغمة العسكرية ضد المغرب ورموز المملكة، والاستفزازات العقيمة، والمناورات اليائسة، التي يقوم بها بوق العسكر ضد المؤسسات الرسمية، هي محاولات لطمس حقيقة الصراع الداخلي والتشويش على النضال البطولي الشجاع، الذي يقوده الشعب الجزائري العظيم، من أجل حقه في الحرية والكرامة والتحرر. وأكد المريزق في تصريح توصلت به “الصباح”، إدانته الشديدة لخيانة القناة لأخلاقيات مهنة الصحافة والإعلام، وشجبه ركوب العسكر الجزائري على قضية الصحراء المغربية، التي بات يعتبرها قضيته الأولى من خلال حشر الحكومة ورئاسة الجمهورية والجيش والأحزاب والبرلمان والأئمة، وإجبارهم على الإدلاء بتصريحات مناوئة للمغرب ولوحدته الترابية.

وأكد المريزق، رئيس منتدى المستقبل، إدانته الصريحة لهذا السلوك غير المسبوق، الذي ينم عن حقد دفين تجاه المملكة المغربية ورموزها، ويشجع على العنف والكراهية بين الشعبين، بدل تطوير العلاقات الراسخة بين البلدين، واحترام أخلاق وقيم ومبادئ حسن الجوار، لترسيخ وتعزيز وتوطيد روابط الأخوة والتسامح والتعايش بين شعوب المنطقة، واحترام المغرب المغاربي وانتمائه المتجذر في عمقه الإفريقي.

ب . ب