فنانون ينتفضون على إعلام الجنرالات

تفاعل فنانون ومشاهير ضد إساءة قناة العسكر الجزائرية للمغرب في شخص الملك محمد السادس، بالتعبير عن غضبهم على هذا التصرف الاستفزازي، الذي يزيد من توتر العلاقات بين البلدين المتجاورين.

واعتبر عدد من الفنانين المغاربة أنه لا يحق لأي كان المس بعاهل البلاد أو الإساءة له، حيث رفعت مجموعة من المشاهير “هاشتاغ” يحمل شعار “الملك محمد السادس خط أحمر “، للتعبير عن موقفهم من التصرف الذي قامت به القناة الجزائرية.

وفي هذا السياق تفاعلت، الديفا سميرة سعيد مع هذه الإساءة من خلال نشرها مقطعا غنائيا على صفحتها الخاصة بإنستغرام، كتبت عليه “بلدي أغلى من ولدي.. أفديك بروحي وجسدي”.

وأرفقت الفنانة المغربية المقطع بصورة لها رفقة الملك محمد السادس وهو يوشحها، معلقة عليه “الملك محمد السادس خط أحمر”.

من جانبها كتبت الفنانة لطيفة رأفت على صفحتها الخاصة بإنستغرام، “ملكنا العزيز الغالي، أي استفزاز أو إساءة، لا تزيدنا إلا تعلقا بالعرش العلوي المجيد.. الله.. الوطن.. الملك”.

أما المغنية دنيا باطما فكتبت على صفحتها الخاصة بإنستغرام التي رصعتها بصورة للعاهل المغربي “ملك الملوك، ابن حفيد الملوك.. الملوك تاج فوق رؤوس الجميع.. لن نرد الإساءة بإساءة، فلم يعلمنا هذا الملك الشهم يوما الإساءة للشعوب الأخرى، بل علمنا احترام الآخر مهما كانت تربيته سيئة”.

كما وضع النجم المغربي سعد لمجرد صورة للملك محمد السادس على صفحته الخاصة معلقا عليها “أعوذ بالله العلي العظيم من شر الحاقدين والحاسدين والناظرين من شر حاسد إذا حسد، الله ينصر سيدنا والصحراء مغربية”.

أما حفيظ الدوزي فقد تفاعل مع هذه التطورات من خلال وضعه لمقطع من أغنية “ولد الصحراء”، على حسابه الخاص في “إنستغرام” قبل أن يردف معلقا عليها، “الفرق بين التطاول وحرية التعبير “مساحة الأدب” وجب على الجميع احترامها، لعظمة إنجازاته التي تتحدث عنه”.

من جانبها عبرت الفنانة أسماء لمنور عن تفاعلها من خلال مقطع لأغنية “ملكنا الغالي” معلقة عليها “ملكنا العزيز الغالي لا تزيدنا إلا تعلقا بالعرش العلوي المجيد.. الله الوطن الملك”.

أما المغنية سلمى رشيد فاختارت التعبير عن تضامنها، من خلال كتابة عبارة “ملكنا فخرنا” على صفحتها الخاصة ب”إنستغرام”.

من جهته رد الفنان زهير بهاوي على القناة الجزائرية قائلا :” نحترم ونقدر كل الشعوب، لكن لا للمس بملكنا وشعبنا ومغربنا الحبيب”، مستعينا في منشوره بآية قرآنية للتعليق على ضجة الجزائريين.

عزيز المجدوب