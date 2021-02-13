كواليس الفرق

الرجاء الرياضي

أبلغ سفيان رحيمي إدارة ناديه الرجاء الرياضي، برغبته في الاحتراف بأوربا، إذ لن يقبل أي عرض خليجي في الفترة المقبلة.

وطالب رحيمي مسؤولي الفريق الأخضر، بمناقشة أي عرض أوربي مستقبلا، علما أن فرقا خليجية كثيرة عبرت عن رغبتها في انتدابه.

المغرب الفاسي

افتتح إسماعيل الجامعي، رئيس المغرب الفاسي، متجرا جديدا ل”ماص ستور”، بمنطقة عين قادوس بفاس، أول أمس (الثلاثاء).

وحضر حفل الافتتاح، بعض لاعبي الفريق الأول، على غرار اللاعب الجديد للنادي أيوب لكحل، القادم أخيرا من المغرب التطواني.

الفتح الرياضي

التحق لاعبو الفتح الرياضي الذين شاركوا في نهائيات بطولة إفريقيا للاعبين المحليين، أمس (الأربعاء)، بالحصة الإعدادية التي خاضها الفريق، استعدادا للمباراة التي تجمعه بالوداد الرياضي الثلاثاء المقبل، لحساب الجولة السادسة من البطولة الوطنية. وعلمت “الصباح”، أن مصطفى الخلفي، مدرب الفريق، طلب من اللاعبين المذكورين الالتحاق بالمجموعة سريعا، بسبب النقص الذي يعرفه الفريق.

الجيش الملكي

ينضم الحارس أيوب لكرد وزكرياء فاتي ورضا سليم إلى التداريب الجماعية للجيش الملكي، اليوم (الخميس)، بعد استفادتهم من ثلاثة أيام راحة، عقب مشاركتهم مع المنتخب المحلي في نهائيات بطولة إفريقيا للمحليين بالكامرون 2021. وسيكون هؤلاء حاضرين في الكلاسيكو أمام الرجاء الأربعاء المقبل، بملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في الرباط، لحساب الدورة السادسة من البطولة.