الحبس لمتهمين بالتهجير السري بالحسيمة

أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، أخيرا، أربعة متهمين من أجل التهجير السري ووزعت عليهم أحكاما تراوحت بين شهر وأربعة أشهر حبسا نافذا. وتوبع المتهمون في ملفات مختلفة من قبل النيابة العامة من أجل تنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة بصفة سرية خارج التراب الوطني ومغادرة البلاد من منافذ غير المعابر المعدة لذلك، وحيازة أو نقل البضائع الخاضعة للرسوم والضرائب عند الاستيراد عندما تكون هذه الحيازة غير مبررة أو عندما تكون المستندات المدلى بها على سبيل الإثبات مزورة أو غير صحيحة أو غير تامة أو غير مطابقة، كل حسب المنسوب إليه. وقضت المحكمة في الدعوى العمومية بمؤاخذة المتهمين من أجل ما نسب إليهم وحكمت عليهم بعقوبات تراوحت بين شهر وأربعة أشهر حبسا نافذا، وغرامات لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة،وغرامة مالية وصلت إلى 46 ألف درهم مجبرة في سنة واحدة حبسا نافذا عند عدم الأداء، كما قضت المحكمة بمصادرة قوارب مطاطية لفائدة الإدارة ذاتها كانت معدة للاستعمال في عمليات الهجرة السرية.

ج . ف (الحسيمة)