تاونات: تدارس اجراءات انجاز سدين باستثمار يناهز 2، 4 مليار درهم

تدارس اجتماع انعقد أمس (الإثنين) بمقر عمالة إقليم تاونات الإجراءات المتعلقة بإنجاز سد سيدي عبو بجماعتي عين معطوف ورأس الواد التابعتين لدائرة تيسة وسد الرتبة بنفود تراب جماعة الرتبة التابعة لدائرة غفساي، باستثمار يناهز 2، 4 مليار درهم.

وأكد سيدي صالح داحا عامل الإقليم على أهمية إنجاز هذين المشروعين ضمن مجموعة من المشاريع المهيكلة المبرمجة على مستوى الإقليم، التي تهم مختلف القطاعات ووقعهما الإيجابي على مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالإقليم.

وذكر بالمؤهلات التي يتوفر عليها الإقليم في هذا المجال والمتمثلة في توفره على 5 سدود كبرى تشكل خزانا للمياه على المستوى الوطني ومن ضمنها سد الوحدة الذي يعد ثاني أكبر سد في إفريقيا وكذا ادريس الأول وأسفالو وبوهودة والساهلة، بالإضافة إلى عدد من السدود الصغيرة وبحيرات تلية، أهمها غربية، جرف الغراب، الصاف، وعنق الجمل.

ومن جهته، قدم مدير التجهيزات المائية بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء عرضا قدم فيه مجموعة من المعطيات المتعلقة بالمشروعين وأهدافهما، حيث أوضح أن سد سيدي عبو سيتم إحداثه على المجرى المائي لواد اللبن جنوب شرق الإقليم على بعد حوالي 18 كلم، تبلغ سعته التخزينية حوالي 200 مليون متر مكعب.

وأضاف أن هذا المشروع الذي يقدر حجم الغلاف المالي المرصود له ب 1,200 مليار درهم بتمويل من طرف وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء هو تعبئة الموارد المائية من أجل سقي الأراضي المتواجدة بسافلة السد المقدرة بنحو 5000 هكتار.