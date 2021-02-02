أخبار وطنية ورياضية مثيرة ومهمة في عدد غد (الأربعاء) من “الصباح”

سيكون قراء جريدة “الصباح”، على موعد مع مجموعة من الأخبار المثيرة والهامة والجديدة، التي سيجدونها ضمن عدد غد (الأربعاء)، بدءا من صفحتها الأولى التي تتضمن أخبارا منها “توقيف هيأة قضائية باستئنافية البيضاء” و”اعتقال أستاذ هتك عرض تلميذات”، ثم الصفحة الاقتصادية وموضوعها “التجارة الإلكترونية…مخاطر التكنولوجيا”، وأيضا حوار بعنوان “الفاتحي: الفساد انتعش في عهد الإسلاميين”، وكذلك صفحات عدالة، التي تتضمن مقالا بعنوان “تزوير رخص التنقل يطيح بمقدم”، وصولا إلى الصفحات الرياضية، التي من بين مواضيعها “صفقة رحيمي تثير الجدل”.