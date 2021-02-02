الحبـس لمنجـب ومـن معـه

الحكم في موضوع التمويلات الخارجية المشبوهة في انتظار ملف غسيل الأموال

سقطت أولى أوراق ملف المعطي منجب، الذي انتهى به المطاف إلى مستنقع المس بسلامة الدولة الداخلية والخارجية، إذ أصدر القضاء كلمته في موضوع التمويلات الخارجية المشبوهة في انتظار ملف غسيل الأموال.

وقضت المحكمة الابتدائية بالرباط، أول أمس (الخميس)، بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، في حق منجب المعتقل احتياطيا، إذ توبع الناشط الحقوقي من أجل المس بالسلامة الداخلية للدولة والنصب كما تم الحكم عليه بأداء 5000 درهم غرامة من أجل باقي التهم في القضية التي انطلقت منذ 2015.

وقضت المحكمة في الجلسة ذاتها، التي انطلقت الأربعاء الماضي، بالحكم في حق (ع. آ) و(ه. خ) و(ه.م) بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة 10 آلاف درهم من أجل تهمة المس بسلامة أمن الدولة، وأداء غرامة قدرها 5 آلاف درهم من أجل الباقي ، في حين حكم على محمد الصبر بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة 5 آلاف درهم من أجل المس بالسلامة الداخلية للدولة و (م.م) و(ر.ط) بأداء غرامة قدرها 5 آلاف درهم. ويتابع منجب كذلك في ملف آخر، بعدما ورطته إحالة من وحدة معالجة المعلومات المالية في غسيل أموال وغنائم “حقوق الإنسان” بمساعدة زوجته الأجنبية، إذ خلص البحث التمهيدي معه وبعض أفراد عائلته، إلى وجود مجموعة من التحويلات المالية المهمة وقائمة بعدد من الممتلكات العقارية التي شكلت موضوع تصاريح بالاشتباه، لأنها لا تتناسب مع المداخيل الاعتيادية المصرح بها من قبل المعطي منجب وأفراد من عائلته.

وتضمنت المعلومات المتوصل بها من الوحدة المذكورة، معطيات حول أفعال تشكل عناصر تكوينية لجريمة غسيل الأموال.

وكلفت النيابة العامة، الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء بحث تمهيدي حول مصدر وطبيعة المعاملات والتحويلات المالية المنجزة من قبل المعنيين بالأمر، وكذا تحديد مصدر الممتلكات العقارية موضوع التصاريح بالاشتباه، ورصد علاقاتها بأفعال جنائية أخرى، تعتبر جرائم أصلية لغسيل الأموال، في إطار المهام العادية للشرطة القضائية، الموكول إليها البحث عن الجرائم والتثبت من وقوعها وضبط مرتكبيها، الأمر الذي يمكن السلطات القضائية المشرفة على الأبحاث من اتخاذ الإجراءات، القانونية الملائمة بشأنها.

وقبل ذلك ضبط منجب في ملف تلاعب بأموال الدعم الخارجي لإحدى جمعياته التي حولها إلى دكان للارتزاق، وبعد ذلك جعل من مركزه ابن رشد الذي أسسه في 2009 استغلالية خاصة لإنتاج أبحاث بكل اللغات قابلة للتصدير إلى كل من يدفع له.

واستثمر منجب في مجال صحافة التحقيق بذريعة إنشاء جمعية للدفاع عن الحق في ولوج المعلومة واستقلالية الصحافة، لكنه أباح تبعيتها لمن يريد إطلاق النار على المغرب، بإثارة الفتن وزعزعة الاستقرار، وتهديد الأمن والسلم.

ياسين قُطيب