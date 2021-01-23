4 سنوات لمروج خمور بالبئر الجديد

قضت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية الجديدة ، أول أمس (الثلاثاء)، بمؤاخذة مروج خمور ومسكر ماء الحياة “ماحيا”، وحكمت عليه بأربع سنوات حبسا نافذا، بعد متابعته في حالة اعتقال من قبل وكيل الملك، بجنحة ترويج الخمور بدون رخصة.

وتمكنت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي للبئر الجديد، من إيقافه بعد مداهمة وتفكيك مصنع تقليدي لتقطير وصنع مسكر ماء الحياة، بغابة الشياظمة الموجودة بين اثنين هشتوكة والبئر الجديد بإقليم الجديدة. وعلمت “الصباح” أن تدخل عناصر الدرك الملكي أفضى إلى إيقاف مروج للخمور بدون رخصة والذي يعد من ذوي السوابق في الميدان، وسبق وصدرت في حقه مذكرة بحث على الصعيد الوطني، فيما تمكن شريكه من الفرار.

وأضافت المصادر أن عناصر الضابطة القضائية توصلت بإخبارية تفيد وجود مروجين وسط الغابة يتحوزون كميات مهمة من مسكر ماء الحياة “الماحيا”، وكذا وجود مصنع سري بالهواء الطلق.

أحمد سكاب (الجديدة)