مواضيع وطنية ورياضية مهمة وساخنة في عدد الخميس من “الصباح”

سيكون قراء جريدة “الصباح” يوم غد (الخميس) على موعد مع مجموعة من الأخبار الساخنة والمهمة، التي من بين مواضيعها على الصفحة الأولى “أمطار البيضاء تغرق الوالي والعمدة” و”تعثر مشروع ملكي ب 840 مليارا”، وصفحة “الحدث” بعنوان “البيضاء تغرق”، وأيضا ملف بعنوان “متمردو الجائحة…قصاير وماساج وشيشة”، مرورا بصفحات عدالة، التي تتضمن موضوعا بعنوان “المفتشية العامة باستئنافية البيضاء”، وصولا إلى الصفحات الرياضية، التي من بين مواضيعها “عودة الجمهور ممنوعة”.