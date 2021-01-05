الزاهد في “النمر”

وقعت الممثلة هنا الزاهد رسميا على عقد بطولة مسلسل “النمر” من بطولة محمد إمام المقرر عرضه بموسم دراما رمضان 2021، إذ طلبت ألا يظهر تصوير مشاهدها في المسلسل، إلا بعد الانتهاء من تصوير كل مشاهدها في مسلسل “حلوة الدنيا سكر”، الذي يمثل أول بطولة مطلقة لها، ومن المقرر عرضه بداية السنة المقبلة.

ويعد مسلسل “النمر”، من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل في ثاني تعاون على التوالي مع محمد إمام بعد مسلسل “هوجان”، وحمل المسلسل سابقا اسم “الملك” ولكن صناعه تنازلوا عن الاسم للنجم عمرو يوسف.