أمكراز يستقبل السنة الجديدة بالاحتجاج

رفعت هيأة التنسيق النقابية، التحدي في وجه محمد أمكراز، وزيرة الشغل والإدماج المهني، معلنة تمديد الاحتجاج خلال السنة المقبلة، تعبيرا منها عن رفض إصرار الوزارة، المفترض فيها أنها راعية الحوار الاجتماعي، على تجاهل مطالب العاملين في القطاع.

وأعلنت هيأة التنسيق المكونة من أربع نقابات، إضافة إلى الجمعية المغربيبة لمفتشي الشغل، عن تمديد الأشكال النضالية المتمثلة في مقاطعة تدبير نزاعات الشغل الفردية والجماعية على جميع المستويات، بما فيها اللجن الإقليمية والوطنية للبحث والمصالحة. كما قررت استمرار مقاطعة جميع زيارات التفتيش والمراقبة بدون استثناء، بما فيها الزيارات ذات العلاقة بجائحة كورونا، التي تتم بشكل فردي أو المشتركة مع أطر وزارة الصناعة والاقتصاد الأخضر والرقمي، أو تلك التي تتم في إطار اللجن الإقليمية، مكتفية فقط بالمهام التقريرية المرتبطة بآجال قانونية، من 22 دجنبر الجاري إلى غاية ثامن يناير المقبل.

ورغم النجاح الكبير للحركة الاحتجاجية، التي تخوضها شغيلة القطاع، فإن الوزير أصر على تجاهل نضالات العاملين بالوزارة، وتحديهم، بفرض النظام المعلوماتي المندمج الخاص بالشغل، والذي يستمر الموظفون في مقاطعته.

ورفع التنسيق النقابي من وتيرة الاحتجاج، ليشمل نفاذ مفعول قرار مقاطعة أي تدبير متعلق بانتخابات مندوبي الأجراء إلى غاية تعهد الحكومة رسميا بمراجعة وتغيير النظام الأساسي، الخاص بهيأة تفتيش الشغل.

ولم يفت الهيأة في آخر اجتماع لها، تذكير المديرين الجهويين والإقليميين بضرورة التزام الحياد تجاه الأشكال الاحتجاجية المقررة، والإصغاء لصوت الضمير والقانون، بدل التعليمات الشفوية، التي لا تؤدي إلا للمزيد من الاحتقان، معلنة أن أشغال الهيأة ستظل مفتوحة لدراسة كل مستجد، والتفاعل معه واتخاذ الخطوات المناسبة للمرحلة المقبلة.

وتعيش وزارة الشغل منذ تحمل أمكراز مسؤوليتها، على وقع احتقان، بسبب رفض تفاعله مع الملفات العالقة، وغياب مؤشرات لفتح قنوات التواصل والتشاور، من أجل مأسسة التشارك والتعاون الجدي والمسؤول مع الهيآت التمثيلية، والتجاوب مع الأولويات المطلبية والترافعية لموظفي القطاع.

وأعلنت الهيأة انفتاحها المستمر بجدية ومسؤولية استحضارا لمصلحة المرتفقين مع المساعي الرامية إلى إيجاد أرضية عمل مشتركة لتجاوز الاحتقان المهني، الذي تعيشه وزارة الشغل، على قاعدة التحاور حول ملفها المطلبي والترافعي.

ب . ب