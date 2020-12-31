الدشيرة يحتج على التحكيم

احتج أولمبيك الدشيرة على تحكيم مباراته أمام سطاد المغربي (3-1)، السبت الماضي، لحساب الجولة الرابعة من بطولة القسم الثاني.

وأصدر أولمبيك الدشيرة بلاغا أكد فيه أن ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻱ لأﻭﻟﻤﺒﻴﻚ ﺍﻟﺪﺷﻴﺮﺓ تابع، ﻛﻤﺎ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻬﺰﻟﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺠﻠﺘﻬﺎ ﻣﺒﺎﺭﺍﺓ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﺑﻴﻦ ﻓﺮﻳﻘﻨﺎ ﻭﺳﻄﺎﺩ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ علينا ﺑﺸﻜﻞ ﻭﺍﺿﺢ، ﻭﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺪﻉ ﻣﺠﺎﻻ ﻟﻠﺸﻚ، ﺗﻌﺮﺽ ﻔﺮﻳقنا ﻟﻈﻠﻢ، ﻻ ﻏﺒﺎﺭ ﻋﻠﻴﻪ”.

وأضاف الفريق في بلاغه أن “ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻱ لأﻭﻟﻤﺒﻴﻚ ﺍﻟﺪﺷﻴﺮﺓ، يستنكر ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻬﺰﻳﻞ، ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﻡ ﻟﻠﻄﺎﻗﻢ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻤﻲ ﻟﻠﻤﺒﺎﺭﺍﺓ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ الحكم ﺟﻤﺎﻝ ﺑﻟﺒﺼﺮﻱ، ﻭﻳﺪﻳﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻈﺎﻟﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺗﺨﺬﻫﺎ، ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﺎ ﺿﺮﺑﺘا ﺟﺰﺍﺀ ﺧﻴﺎﻟﻴﺘان ﻣﺤﺘﺴﺒﺘﺎﻥ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟمنافس، ﻭﺣﺎﻻﺕ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﻮﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﺴﺒﺔ ﺿﺪ ﻓﺮﻳﻘﻨﺎ”.

نور الدين الكرف