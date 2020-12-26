سلامي: تأثرنا بالبرمجة والتنقلات

قال إن عصبة الأبطال هدفه ومليون مشاهد تابعوا مباراة الرجاء وتونغيت

قال جمال سلامي، مدرب الرجاء، إن التعادل خارج الميدان أمام تونغيت السنغالي (0-0) أول أمس (الثلاثاء)، ضمن ذهاب الدور الأول لعصبة الأبطال، إيجابي، في انتظار مباراة العودة بالبيضاء.

وكشف سلامي أن تونغيت تأثر بسبب غياب المنافسة، في الوقت الذي عانى فيه لاعبوه ضغط المباريات والرحلات.

وقال «لقد واجهنا نهضة بركان بطل “كاف”، في مباراة قوية السبت الماضي، وعدنا إلى البيضاء، ومنها إلى السنغال لمواجهة تونغيت، ما أثر على لاعبينا كثيرا”.

وأوضح سلامي أن الفريق السنغالي يتوفر على لاعبين جيدين، لكن خبرة الرجاء في المنافسات القارية كانت حاسمة، وختم”عصبة الأبطال هذا الموسم تشكل أحد أبرز أهدافنا، وسنسعى للذهاب فيها إلى أبعد نقطة”.

وتابع المباراة أزيد من مليون مشاهد، بعدما نجح طاقم تقني من الموقع الرسمي للرجاء، في نقلها مباشرة.

وجرت المباراة التي حضرها حوالي 25 مشجعا رجاويا، فوق أرضية سيئة أثرت كثيرا على مردودية أشبال جمال سلامي.

وسيطر الرجاء على معظم دقائق المباراة، إلا أن مهاجميه فشلوا في استغلال المحاولات التي أتيحت لهم.

نور الدين الكرف