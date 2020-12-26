100 مليون لكل ذهبية أولمبية في الملاكمة

حددت جامعة الملاكمة سلم جوائزها المخصصة لملاكميها، المشاركين في الألعاب المقبلة بطوكيو 2021، بغرض تشجيعهم على الصعود إلى منصة التتويج.

ووفق بلاغ للجامعة، حصلت «الصباح» على نسخة منه، فإنه تم تخصيص منحة استثنائية من ميزانيتها السنوية للمتوجين والمتوجات بالميداليات في الأولمبياد.

وسيحصل الفائز بالميدالية الذهبية على 100 مليون سنتيم، و60 مليونا للمتوج بالفضية، فيما ينال صاحب الميدالية البرونزية 30 مليونا.

وسيحوز الفائزون بالميداليات الثلاث على منح استثنائية من وزارة الثقافة والشباب والرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية، كما قررت تخصيص مكافأة لكل مشاركة إيجابية في الدوريات والمنافسات الدولية الإعدادية لأولمبياد طوكيو.

وحسب البلاغ نفسه، فإن الملاكمين والملاكمات، الذين سينهون مسيرتهم الرياضية بعد الأولمبياد، سيستفيدون من الدورات التكوينية المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي للملاكمة، مدربين حاصلين على نجمة، المزمع تنظيمها مباشرة بعد النهائيات الأولمبية، من أجل إدماجهم في الإدارة التقنية أجراء مكلفين بالإشراف على المنتخبات الوطنية بمختلف الفئات العمرية ذكورا وإناثا.

وأكدت الجامعة أن البطلة خديجة المرضي، الفائزة ببطولة العالم أولان أودي في روسيا 2019، حصلت على منح ومكافآت بقيمة 20 مليون سنتيم من وزارة الثقافة والشباب والرياضة و10 ملايين سنتيم من جامعة الملاكمة.

وحددت الجامعة منحة التأهل إلى نهائيات الأولمبياد في 50 ألف درهم تسلمها الملاكمون الستة على دفعتين، كما تستفيد الملاكمتان خديجة المرضي ورباب شضار، المتوجتان بذهبيتين في التصفيات الإفريقية بدكار 2020 من صندوق التضامن الأولمبي الإفريقي من منحة مالية قدرها 4000 دولار (حوالي أربعة ملايين سنتيم) لكل منهما، نهاية كل أربعة أشهر من الاستعدادات، فيما يستفيد كل ملاكم متأهل من الملاكمين الأربعة من منحة 1800 دولار نهاية كل ثلاثة أشهر.

وكشفت الجامعة أنها تتحمل مصاريف الإقامة والتغذية للملاكمات والملاكمين الستة المؤهلين إلى الأولمبياد، إضافة إلى أولئك الذين يبحثون عن فرصة التأهل خلال التصفيات المقبلة في باريس، إضافة إلى منحة شهرية تصل إلى 3000 درهم.

ع. ك