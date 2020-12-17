“شكون غادي يستثمر في مشروعي؟” على “دوزيم”

سيكون مشاهدو القناة الثانية اليوم (الثلاثاء)، على موعد مع برايم جديد من برنامج “شكون غادي يستثمر في مشروعي؟” ، الذي يعتبر أول برنامج مغاربي يضع ، المقاولات الناشئة والمستثمرين وجها لوجه، ويساهم في تعزيز الاقتصاد الرقمي الجديد ودعم نمو المقاولات الناشئة المغربية.

ويعد “شكون غادي يستثمر في مشروعي؟” برنامجا شاملا يعتمد على مفهوم بسيط، إذ يسمح خلال كل برايم بلقاء بين مؤسسي المقاولات الناشئة وخمسة مستثمرين مغاربة من القطاع الخاص، الذين يجسدون الديناميكية والإبداع والنجاح المغربيين. وسيمنح هؤلاء المستثمرون فرصة للمواهب الشابة وسيكونون على استعداد لاستثمار المال والوقت والمهارات من أجل المقاولات الناشئة الواعدة.

ويستجيب البرنامج الجديد الذي يقدمه المهدي البخاري، الصحافي بالقناة الثانية، لأهم حاجيات المقاولين المغاربة الشباب، ويتعلق الأمر بالتعريف بمقاولاتهم الناشئة والحصول على التمويل والاستفادة من الدعم المهيأ خصيصا من قبل مقاولين ناجحين.

إ. ر