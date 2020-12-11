تغييرات بالوداد أمام الجديدة

الجماهير تطالب البنزرتي بمنح فرصة للانتدابات الجديدة

توقعت مصادر متطابقة إحداث فوزي البنزرتي، مدرب الوداد، تغييرات في صفوف الفريق أمام الدفاع الحسني الجديدي، في المباراة التي تجمعهما اليوم (الأربعاء)، بداية من الثالثة والنصف، بملعب العبدي، لحساب الجولة الثانية من البطولة.

واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن الوجه الباهت التي ظهرت به بعض العناصر الودادية في المباراة الأولى أمام برشيد، فرضت على الإطار التونسي، إدخال تغييرات في التشكيلة الرسمية، خصوصا في وسط الميدان والدفاع.

وسيفرض الغياب الاضطراري لأيمن الحسوني بسبب الإصابة، على البنزرتي إشراك لاعب في وسط الميدان، يرجح أن يكون الليبي مؤيد اللافي، الذي قدم أداء مقنعا أمام يوسفية برشيد، بعد دخوله بديلا لبديع أووك، كما أن الأداء الباهت لبدر كادرين في مركز الظهير الأيمن، قد يفرض إشراك زكرياء كياني، منذ البداية.

وأكد البنزرتي في المباراة الأولى، أنه سعيد بالفوز، لكنه غير مقتنع بالأداء.

ولن يكون بإمكان البنزرتي الاعتماد على خدمات سفيان المودن والإيفواري الشيخ كومارا، خلال مباراة اليوم بسبب الإصابة.

ولم يرق أداء الوداد في مباراة يوسفية برشيد إلى مستوى التطلعات، رغم الفوز بهدفين، إذ طالبت الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بمنح الفرصة للاعبين الجدد، بدل الاعتماد على القدامى.

نور الدين الكرف