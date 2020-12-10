ملعب السوبر يجمع أعضاء “كاف”

يحسم المكتب التنفيذي بالكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم “كاف” في عاشر دجنبر الجاري، في مكان إقامة السوبر الإفريقي، الذي يجمع الأهلي المصري بنهضة بركان، الذي رفض إقامة المباراة بمصر.

وتعقد “كاف” اجتماعا بتقنية الفيديو، ومن ضمن النقاط المدرجة في جدول الأعمال السوبر الإفريقي.

ويصر الاتحاد القطري لكرة القدم على إقامة المباراة بالدوحة، كما ينص على ذلك العقد المبرم بينه وبين الاتحاد الإفريقي.

ورفض نهضة بركان، الحائز على كأس الكنفدرالية، إقامة المباراة بمصر، ودعا إلى الالتزام ببنود العقد المبرم بين “كاف” والاتحاد القطري، وهو ما أثار جدلا حول المواجهة. وأقيمت النسختان الأخيرتان للسوبر اللتان جمعتا الرجاء الرياضي بالترجي التونسي والفريق ذاته بالزمالك المصري، بالدوحة القطرية، بناء على العقد المبرم بين “كاف” والاتحاد القطري، والذي ينص على إقامة ثلاث نسخ من المنافسة بالدوحة.

ن. ك