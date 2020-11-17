مواجهات بين الضحايا و”عصابة الصحافيين”

محامون ذكروا في الأبحاث بعد إيقاف الكوميسير ودراسة الملف استغرقت وقتا كبيرا

تأخر الوكيل العام للملك لاستئنافية البيضاء، أمس (الجمعة)، في إصدار قراره في القضية التي عرفت بعصابة الصحافيين، إذ استمرت دراسة المحاضر إلى حدود الثالثة زوالا.

وأنيطت مهمة دراسة ملف المتهمين الأربعة المتورطين في “عصابة الصحافيين”، بالنائب الأول للوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء، بعد انتهاء الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من تعميق البحث معهم.

وأفادت مصادر “الصباح” أن الملف شهد تطورات مثيرة من شأنها كشف أسماء جديدة، من بينهما محامون، بعد تم ذكر أسماء بعضهم خلال التحقيقات مع المتهمين، كما الأمر لقضاة ومسؤولين ورجال أعمال يقدمون لهم يد العون في ابتزاز الضحايا الأثرياء وتقديم الحماية لهم من خلال تفادي تحريك الشكايات الموضوعة ضدهم.

ووضع عميد الشرطة المتهم ضمن الشبكة نفسها، رهن الحراسة النظرية، منذ مساء أول أمس (الخميس)، بعد تمتيعه بالامتياز القضائي والاستماع إليه، من قبل أحد نواب وكيل الملك، ومواجهته بمختلف الدلائل، التي تورطه في ارتكاب جرائم عن طريق استغلال النفوذ والاطلاع على ملفات البحث، واستعمال معطياتها للابتزاز والارتشاء.ولم تنه عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الأبحاث في الملف، إلا في حدود الرابعة صباحا من أمس (الجمعة)، بسبب استدعاء العديد من الضحايا، وكذا للتحقق من اتهامات بانتحال أحد المتهمين لصفة ضابط في المخابرات.

واضطر ضباط الفرقة الوطنية إلى إجراء مواجهات بين المتهمين الأربعة وبعض المشتكين والشهود، إذ شهدت أروقة الفرقة الوطنية حركة غير عادية طيلة اليومين وزيارات لمستثمرين في العقار ورجال أعمال، عدوا من الضحايا.

وخضع في الوقت نفسه حاسوب مدير موقع “علاش تي في” لأبحاث تقنية، لاستخراج مختلف الوثائق، التي يمكن استغلالها في البحث، ناهيك عن هواتف المتهمين، التي طالها الحجز بدورها.

وواجه مدير موقع “لونكيت” بدوره مع أشخاص اعتبروا بدورهم ضحايا، كما تم الاستماع إلى المتهمين في الرشاوي التي تسلموها من آخرين بدعوى توقيف التشهير بهم وطريقة اقتسامها، وعلاقة عميد الشرطة الذي كان يزاول مهامه سابقا في الفرقة الوطنية، بمختلف الجرائم المنسوبة إليهم. وطرحت القضية من جديد، استفهامات عريضة حول مستقبل الإعلام، سيما الإلكتروني، لتطهيره من متطفلين حولوه إلى وسيلة للضغط والتشهير والابتزاز، وطريقة إنشاء المواقع وضرورة توفر الخبرة لسنوات معينة والرأسمال، قبل الإذن بفتح أي منصة إخبارية إلكترونية، وغيرها من الوسائل القانونية والمادية، لوضع حد للمهازل التي تعيشها.

مصطفى لطفي