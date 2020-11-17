اعتقال ممرضتين سرقتا مرضى كورونا

اعتقلت مصالح الأمن بتازة، ممرضتين عرضيتين بالمركز الاستشفائي الإقليمي ابن باجة، للاشتباه في سرقتهما أغراض مرضى فيروس كورونا، ووضعتهما رهن الحراسة النظرية قبل الاستماع إليهما حول المنسوب إليهما وإحالتهما على النيابة العامة، لاتخاذ المتعين قانونا في حقهما، على ضوء الأبحاث والتحريات المجراة.

وراجعت عناصر الشرطة القضائية كاميرات المراقبة المثبتة بجناح كوفيد بعدما توصلت بشكاية متعلقة بسرقة أغراض مريض متوفى، لتتأكد من حدوث سرقة قبل تفحص سجل المناوبة للممرضين، ليتضح أن المشتبه فيهما كانتا مكلفتين في توقيت تلك السرقة، ليتم إيقافهما والتحقيق معهما حول علاقتهما بها وبسرقات أخرى.

وأنكرت المشتبه فيهما المنسوب إليهما في البداية قبل مواجهتهما بتسجيلات الكاميرات ومختلف الأدلة والوقائع، لتنهارا أمام المحقق وتعترفا بما اقترفتاه. وتنقلت عناصر أمنية إلى منزلي المعنيتين وحجزت هاتفا محمولا ومبلغا ماليا، قبل تعميق البحث معهما بخصوص سرقات أخرى محتملة.

حميد الأبيض (فاس)