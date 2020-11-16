رسالة رياضية: الهجرة الرجاوية

هجرة أربعة لاعبين من الرجاء في ظروف غامضة، يثير الكثير من علامات الاستفهام، لنتأمل:

أولا، إذا كانت وجهة هؤلاء اللاعبين قد ظهرت، فما لا يعرفه كثيرون هو أن لاعبين آخرين ضاعوا في بداية الطريق، بل ماتوا، بسبب إهمال النادي لهم.

فناد من حجم الرجاء يفترض أن تكون لديه تقارير عن جميع لاعبيه الصاعدين، تعد وتقدم إلى طاقم الفريق الأول، لتتبعها ودراستها، ووضع تصور لتدبير ملف كل واحد منهم، إما باستدعائه إلى الفريق الأول، وإما بإعارته إلى ناد آخر، ومواكبته، حتى يصير مؤهلا للعب في الرجاء يوما ما.

ثانيا، يدرب جمال سلامي الفريق الأول، لذلك من حقه ألا يتتبع اللاعبين الصاعدين، أو المعارين، لكن هل يعقل ألا يكون لناد من هذا الحجم تصور، أو إستراتيجية للتكوين، وتدبير ملف هؤلاء اللاعبين، بتعيين مشرف عام، أو مدير رياضي، مادام المدرب الرئيسي ومساعدوه لا يستطيعون القيام بهذه المهمة، بحكم انشغالهم بالفريق الأول.

ثالثا، انتهت إعارة أكثر من سبعة لاعبين إلى فرق أخرى قبل شهر، أو أكثر، ومنذ ذلك الوقت وهم يتصلون بإدارة النادي، وبطاقم الفريق الأول وبالمسؤولين، لكن لا أحد يجيبهم، ولا أحد طلب منهم التمرن مع فريق الأمل، أو تحت إشراف معد بدني لتأهيلهم وإعدادهم، أو مراجعة عقودهم، وتسوية مستحقاتهم، وعندما يأتون إلى مركب الوازيس يسمح لهم حارس الأمن الخاص بالنظر فقط من نافذة صغيرة في باب كبير موصد.

هذا الوضع، يحفر جروحا كبيرة في قلوب اللاعبين الشباب، ويؤدي إلى تكرار حالات الهجرة، على غرار عمر العرجون ومروان الهدهودي وحمزة مجاهد وأيمن سديل وياسين الوكيلي والمهدي عطوشي وآخرين.

والخلاصة: مسيرو الرجاء لا يجيدون فقط تدبير ملف الانتدابات فقط، بل يرتكبون مجازر في حق مستقبل النادي، وهذا أخطر.

عبد الإله المتقي