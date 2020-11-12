كورونا يغلق مركزا لتسجيل السيارات

أغلقت أبواب مركز تسجيل السيارات الموجود في ليساسفة بالبيضاء، منذ الخميس الماضي، وعلقت جميع خدمات المرفق العمومي، إلى أجل غير مسمى بسبب كورونا. وعلمت «الصباح» أن عدوى الفيروس مست موظفين، ما دفع إلى تدخل السلطات لاتخاذ تدابير الإغلاق اضطراريا، في إطار الإجراءات الاحترازية لمحاربة تفشي كوفيد 19، الكفيلة بضمان سلامة وصحة الموظفين والمرتفقين على السواء.

وحسب إفادة مصادر متطابقة فقد أعلن عن إصابة أزيد من أربعة أشخاص، يزاولون مهامهم بصفة رئيسية في المركز سالف الذكر، خضعوا للعزل الصحي لاتباع البروتوكول العلاجي المعتمد من قبل وزارة الصحة، بينما تم تحديد دائرة المخالطين للمصابين، والذين فرض عليهم الحجر الصحي في انتظار إجراء التحاليل للتأكد من سلامتهم، أو إصابتهم، وبالتالي الشروع في اتباع العلاج. وتوقفت جميع خدمات مركز تسجيل السيارات الدار البيضاء الجنوبية، من قبيل اجتياز امتحانات الحصول على رخص السياقة، كما توقفت عمليات تجديد الرخص ونقل ملكية الناقلات، وخدمات الترقيم الخاصة بالسيارات والدراجات، ومعالجة ملفات البطائق الرمادية وغيرها من المهام التي يسهر عليها موظفو المرفق سالف الذكر.

المصطفى صفر