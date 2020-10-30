تسكت في “الطوندونس” بعد الغياب

استطاعت المغنية المغربية ابتسام تسكت، أن تتربع على عرش “الطوندونس”، بعد غياب طويل، بفضل آخر أعمالها الفنية، ويتعلق الأمر بأغنية تحمل عنوان “أنا وياه”، والتي صورتها على طريقة فيديو كليب.

ونشرت تسكت تدوينة على صفحتها الرسمية على “إنستغرام”، تعلن فيها خبر تحقيق أغنيتها الجديدة نسب مشاهدة كبيرة، إذ شاهدها أكثر من مليون مشاهد، بعد 24 ساعة فقط، من طرحها على قناتها الخاصة على “يوتوب”،

وجاء في التدوينة التي حظيت بتفاعل الكثيرين “مليون في يوم واحد، شكرا لكم”، علما أنها حرصت على نشر بعض صور من كواليس تصوير فيديو كليب.

وغابت تسكت عن الساحة الفنية لمدة طويلة، سيما أنها كانت من بين العالقين بإسبانيا، إذ ظلت هناك مدة طويلة، قبل أن تتمكن، بعد تخفيف الحجر الصحي، الذي فرضته العديد من الدول في إطار التصدي لفيروس كورونا المستجد، من العودة إلى المغرب، لتنشغل بالعودة إلى الساحة الفنية، واختارت أن تصور أغنيتها الجديدة على طريقة فيديو كليب.

إيمان رضيف