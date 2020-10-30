أبيضـار: المقاطعـة بـدون تأثيـر

عبرت الممثلة المغربية لبنى أبيضار، عن موقفها من الأزمة، التي أثارها تصريح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مؤكدة أن استفزازه للمسلمين بمسه بالمقدسات الدينية أمر مرفوض.

وأكدت أبيضار، القاطنة في فرنسا، في فيديو، نشرته على قناتها في يوتوب، أن رفض المسلمين لموقف الرئيس الفرنسي من مقدساتهم أمر عقلاني، لكنها لا تستوعب كيف يمكن لشخص متشدد دينيا حل ضيفا على فرنسا أن يطالبها بتغيير مناهج التعليم وإلغاء التربية الجنسية لأنها لا تناسبه.

وأوضحت أبيضار من خلال مقطع الفيديو ذاته أنها ترى في خطوة مقاطعة المغاربة للمنتجات الفرنسية فكرة غير صائبة، ولن تكون لها نتيجة.

وتحدثت أبيضار بطريقة ساخرة عن الفتيات، اللواتي يروجن لمقاطعة المنتجات الفرنسية، معتبرة أنها إذا كانت رخيصة فلن تؤثر في فرنسا، وأن القدرة الشرائية للشعب المغربي لا تمكنه في الأساس من شراء المنتجات الغالية، التي يعتمد الاقتصاد الفرنسي عليها.

ويقود رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب حملة ضد المنتجات الفرنسية ردا على الرئيس الفرنسي، الذي أغضب ملايين المسلمين عبر العالم بتبني الرسوم المسيئة إلى نبي الإسلام وعرضها على جدران المباني الحكومية.

عزيز المجدوب