زامبيا تفتح قنصلية عامة بالعيون

افتتحت جمهورية زامبيا، الثلاثاء، قنصلية عامة لها بالعيون، تعد ثامن تمثيلية دبلوماسية يتم تدشينها بعاصمة الصحراء المغربية العيون، خلال مدة لا تتجاوز السنة.

وترأس حفل افتتاح هذه القنصلية، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، والكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية الزامبية، شالوي لومبي.

يذكر أن العيون، عرفت منذ متم العام الفارط، دينامية دبلوماسية مشهودة بتدشين قنصليات لجزر القمر المتحدة، والغابون وساو تومي وبرنسيب، وجمهورية إفريقيا الوسطى وكوت ديفوار وبوروندي، فضلا عن إسواتيني.