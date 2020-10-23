الرصد الوبائي ليوم الجمعة … رقم قياسي للوفيات

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 3685 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و2694 حالة شفاء، و73 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضحت وزارة الصحة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي ل(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 190 ألف و416 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 157 ألف و175 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 3205 حالة.

الدار البيضاء سطات 1673

الرباط سلا القنيطرة 500

الشرق 347

سوس ماسة 295

طنجة تطوان الحسيمة 239

بني ملال خنيفرة 210

مراكش أسفي 142

فاس مكناس 91

درعة تافيلالت 78

العيون الساقية الحمراء 62

كلميم واد نون 30

الداخلة وادي الذهب 18