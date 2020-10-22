الوالي ينشر كواليس “الماضي لا يموت”

نشر الممثل المغربي رشيد الوالي، بعض كواليس تصوير الجزء الثاني من مسلسل “الماضي لا يموت”، والذي يتوقع أن يبث على شاشة القناة “الأولى”.

وتقاسم الوالي مع متابعي صفحته الرسمية على “إنستغرام”، مقطع فيديو يوثق التحضيرات لتصوير مشهد حادثة سير، قال إنه انطلق مع طلوع الفجر، مؤكدا أن فريق العمل، اعتمد على ثلاث كاميرات.

وفي سياق متصل، انطلق تصوير المسلسل، الذي يشرف على إخراجه هشام الجباري، قبل أيام، علما أن الجزء الثاني منه سيعرف ظهور وجوه جديدة، وحقق الجزء الأول نجاحا كبيرا، ونسب مشاهدة مهمة، ما دفع القناة إلى تجديد الثقة في فريق العمل، للتحضير لموسم آخر.

إ.ر