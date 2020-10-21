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الرصد الوبائي ليوم الاربعاء … 3577 حالة جديدة
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاربعاء، عن تسجيل 3577 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و2796 حالة شفاء، و52 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.
وأوضحت وزارة الصحة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي ل(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 182 ألف و580 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 151 ألف و634 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 3079 حالة.
الدار البيضاء سطات 1798
الرباط سلا القنيطرة 379
سوس ماسة 318
طنجة تطوان الحسيمة 260
الشرق 248
بني ملال خنيفرة 207
مراكش أسفي 165
درعة تافيلالت 74
فاس مكناس 49
العيون الساقية الحمراء 45
الداخلة وادي الذهب 20
كلميم واد نون 14