الرصد الوبائي ليوم الاربعاء … 3577 حالة جديدة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاربعاء، عن تسجيل 3577 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و2796 حالة شفاء، و52 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضحت وزارة الصحة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي ل(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 182 ألف و580 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 151 ألف و634 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 3079 حالة.

الدار البيضاء سطات 1798

الرباط سلا القنيطرة 379

سوس ماسة 318

طنجة تطوان الحسيمة 260

الشرق 248

بني ملال خنيفرة 207

مراكش أسفي 165

درعة تافيلالت 74

فاس مكناس 49

العيون الساقية الحمراء 45

الداخلة وادي الذهب 20

كلميم واد نون 14