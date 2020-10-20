اعتذاران جديدان بالبطولة النسوية

البرمجة والأزمة المالية تخنقان الأندية والجيش يحقق رقما جديدا

تتواصل الاعتذارات ببطولة القسم الوطني الأول، في كرة القدم النسوية، بعد أن قدم فريقان اعتذارهما، أول أمس (الأحد)، لحساب منافسات الجولة 19، بسبب المشاكل المالية وسوء البرمجة.

ورفض آفاق خنيفرة التنقل إلى آسا، من أجل مواجهة الاتحاد المحلي، أول أمس (الأحد)، احتجاجا على البرمجة، بعد أن فرضت عليه خوض ثلاث مباريات في أسبوع واحد، الأولى بخنيفرة الاثنين الماضي، أمام التضامن عين عتيق، والثانية بطنجة أمام الاتحاد المحلي الخميس الماضي، والثالثة بآسا أول أمس.

ولم يكن بإمكان فريق الآفاق قطع حوالي أزيد من ألفي كيلومتر وخوض ثلاث مباريات في أسبوع واحد،في ظل الأزمة المالية، التي لم تسعفه في التنقل بين خنيفرة وطنجة وآسا، الشيء الذي دفعه إلى تقديم اعتذار عن خوض المباراة.

كما اعتذر أطلس 05 للفقيه بنصالح عن التنقل إلى طنجة، لمواجهة الاتحاد المحلي، أول أمس (الأحد)، بسبب الأزمة المالية، وهو ثاني اعتذار يقدمه خلال الموسم الرياضي الجاري، بعد أن سبق له الاعتذار أمام الجيش الملكي، في الوقت الذي ترفض السلطات المحلية دعمه.

وفي باقي المباريات، اكتسح الجيش الملكي مضيفه شباب أطلس خنيفرة بسبعة أهداف لصفر، ليحقق فوزه 19 هذا الموسم على التوالي، مسجلا رقما قياسيا في عدد الانتصارات المتتالية، ويرفع رصيده إلى 57 نقطة، فيما فاز بلدية العيون على التضامن عين عتيق بهدفين لصفر، وتعادل رجاء أيت إعزا أمام جاره أمجاد تارودانت بثلاثة أهداف لمثلها، فيما تمكن بلدية مكناس من الفوز على ضيفه رجاء عين حرودة بثلاثة أهداف لواحد.

صلاح الدين محسن