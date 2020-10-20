وتارا يرفض التجديد مع آسفي

أفاد مصدر مسؤول أن المدافع البوركينابي محمد وتارا رفض تمديد عقده مع أولمبيك آسفي، لموسم واحد على الأقل، رغم محاولات المكتب إقناعه بتجديد عقده.

وأفاد المصدر نفسه أن واتارا اشترط في الوهلة الأولى حصوله على جميع مستحقاته المالية، التي ما زالت في ذمة المكتب المسير، قبل مناقشة بنود العقد الجديد، قبل أن يتراجع عن ذلك ويخــبـــــر النـــــادي بتــــوصلـــــه بعروض أخرى.

وغاب وتارا عن المباراتين الأخيرتين لفريقه في بطولة القسم الأول، بسبب التزامه بالمشاركة رفقة منتخب بلاده في مباراتين وديتين.

والتحق المدافع البوركينابي وتارا بأولمبيك آسفي، قبـــل موسمين، قادما من الوداد الرياضي.

حسن الرفيق (آسفي)