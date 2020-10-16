موسيماني يخفي تداريب الأهلي

تحاليل كورونا تؤخر تعيين حكام نصف نهائي الأبطال

فرض موسيماني، مدرب الأهلي المصري، السرية على التداريب، مباشرة بعد حلول الفريق المصري بالبيضاء، حيث يحل ضيفا على الوداد غدا (السبت) في الثامنة مساء، بملعب مركب محمد الخامس في البيضاء، لحساب ذهاب نصف نهائي الأبطال.

وكشفت مصادر مطلعة أن موسيماني منع الصحافيين المصريين من حضور التداريب، لتفادي تسريب أخبار عن الفريق، قد يستغلها ميغيل غاموندي، مدرب الوداد أثناء مواجهة الأهلي.

وانضم علي معلول، الدولي التونسي، والأنغولي جيرالدو داكوستا إلى تداريب الأهلي المصري، بعد مشاركتهما الدولية، كما عرفت مشاركة أغلب اللاعبين.

ووفق إفادة مصادر إعلامية مصرية، فإن عبد المنعم كهربا سيغيب عن مباراة الوداد، لعدم شفائه من الإصابة، دون أن تستبعد إمكانية وجوده احتياطيا.

وطالب الصحافيون المصريون بحضور التداريب 10 دقائق فقط، طبقا للقانون المتعارف عليه في المباريات الدولية، والمنصوص عليه، من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

من ناحية ثانية، أخضعت لجنة الحكام جميع الحكام المرشحين لقيادة مباريات نصف نهائي مسابقتي الأبطال وكأس “كاف”، للتحاليل المخبرية للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

وقررت “كاف» تأخير إعلان أسماء الحكام الذين سيقودون مباراتي الوداد الرياضي والأهلي المصري اليوم (السبت) والرجاء الرياضي والزمالك المصري بعد غد (الأحد).

ويوجد ضمن قائمة المرشحين لقيادة نصف نهائي الأبطال كل من الإثيوبي باملاك تيسيما والجنوب إفريقي فيكتور غوميز والغامبي باكاري غاساما والجزائري مصطفى غربال والتونسي سلمي صادوق والسنغالي عيسى صاي.

عيسى الكامحي