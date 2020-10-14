قميص سان جيرمان يثير الإعجاب

أثار القميص الثالث لباريس سان جيرمان الفرنسي، الكثير من الإعجاب في وسائل التواصل الاجتماعي، بعد الكشف عنه أخيرا.

وتعاقد الفريق الفرنسي مع «جوردن»، «ماركة» لاعب كرة السلة الأمريكي الشهير، لتحضير القميص الثالث.

بالمقابل، لم يتردد بعض منافسي الفريق الباريسي، في انتقاد القميص الذي يشير لونه إلى ألوان علم قطر، بلد ناصر الخليفي، رئيس النادي ومالكه.

وتعتبر أقمصة باريس سان جيرمان، من الأكثر مبيعا في العالم، إلى جانب أقمصة مانشستر يونايتد وريال مدريد وليفربول وبرشلونة وتشيلسي.