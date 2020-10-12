أشعل رأي عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لـ “البام”، بخصوص ما أدلى به هشام لمهاجري، رئيس لجنة الداخلية بالبرلمان، حول مستقبل تحالفات التراكتور، “حربا” جديدة.

وعندما سئل وهبي في لقاء إعلامي، الجمعة الماضي، عن “طعن” لمهاجري في التحالف “القبلي”، المعلن مع العدالة والتنمية، رد الأمين العام، بطريقة لا تخلو من تهكم واحتقار قائلا “إلا بغيتي تعطي المثل بشي برلماني، اعطيه بشي واحد آخر”.

ولم يتقبل لمهاجري جواب وهبي، واعتبره انتقاصا من شأنه، فرد عليه، في تدوينة قصيرة، لكنها “مسمومة”، قائلا: “شوفو ليا شي فتوى باش نعجب الزعيم، الله يرحم الوالدين”.

وتزكية لطعنه في تحالف وهبي مع “المصباح”، تساءل رئيس لجنة الداخلية بمجلس النواب، والقيادي في “البام”: “متى اجتمع المجلس الوطني للأصالة والمعاصرة، لينتخب المكتب السياسي، حتى يقرر “الزعيم” في التحالفات ويناقشها برلمان الحزب؟”.

في انتظار الجواب عن هذا الاستفهام الكبير، تنذر الأيام المقبلة بمعركة تنظيمية داخل “البام” بين وهبي ولمهاجري.

عبد الله الكوزي