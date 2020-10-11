موسم الرخص الانتخابية في «بيجيدي»

الداخلية تحذر من خرق المساطر القانونية وإفساد مصداقية الإدارة وفقدان ثقة المواطنين

تجاوزت جبهة المواجهة بين “بيجيدي” والداخلية، كواليس المشاورات الجارية، استعدادا لانتخابات 2021، التي تنبعث منها رائحة “تغول” من الحزب الحاكم على الوزير عبد الوافي لفتيت وعلى باقي الأحزاب.

وتزامن لجوء إخوان العثماني إلى فتح جبهة القوانين الانتخابية للمحافظة على مكتسبات الولايتين الانتخابيتين الحالية والسابقة، مع إطلاق العدالة والتنمية موسم الرخص الانتخابية، ما جعل الداخلية تتصدى لتجاوزات منتخبيه.

وتلقى محمد إدعمار، رئيس المجلس الجماعي لتطوان، تحذيرا شديد اللهجة من يونس التازي، عامل الإقليم بخصوص شهادات إدارية خاصة بالربط بالماء والكهرباء لبنايات غير قانونية صادرة باسمه، داعيا إياه إلى الكف عن “إصدار وثائق ليس لها أساس قانوني”.

وكشف عامل تطوان في مراسلة وجهها إلى رئيس الجماعة، أنه بناء على تتبع وتيرة البناء بتطوان، تبين، في إطار ضبط ملف زجر المخالفات في ميدان البناء والتعمير بالمدينة، أن مجموعة من البنايات غير القانونية استفاد أصحابها من الربط الفردي بشبكة الماء الصالح للشرب والكهرباء.

وأوضحت المراسلة أن أصحاب تلك البنايات غير القانونية حصلوا على الشهادات الإدارية الخاصة بالربط بالماء والكهرباء صادرة عن الجماعة الترابية تطوان، وأثارت الانتباه إلى أن عدم سلك المسطرة القانونية المعمول بها في مجال إصدار الشهادات الإدارية الخاصة بالربط بالماء والكهرباء، من شأنه أن يساهم في تنامي ظاهرة البناء العشوائي وتناسله.

ولم يتردد يونس التازي، عامل الإقليم، في اعتبار أن “هذا النوع من الممارسات يفسد مصداقية الإدارة في احترام القانون، ويجعلها في وضعية لا تحسد عليها، ويُفقد ثقة المواطن في الإدارة، ويخل بمبدأ المساواة في ضرورة الحصول على رخصة البناء لإحداث أي بناء أو تعديل أو إصلاح جديد، كما يُساهم في إهدار مجموعة من الموارد المالية على الجماعة والدولة”. وأسقط منتخبون مديريات المكتب الوطني للماء والكهرباء ومصالح المياه والغابات، في مستنقع البناء العشوائي، إذ غض رجال السلطة الطرف عن مخططات رؤساء جماعات للتستر على انتهاكات مقتضيات قانون التعمير، باستعمال رخص الربط بشبكة الإنارة والماء الصالح للشرب.

وعلمت “الصباح” أن متنفسات طبيعية بين البيضاء والمحمدية تتعرض لهجوم مافيا البناء العشوائي، كما هو الحال بالنسبة إلى منطقة “الواد المالح”، إذ أعلن نائب رئيس جماعة تمرده على سلطة الوصاية، بتحريض سكان دائرته الانتخابية على القائد وأعوان السلطة ومنعهم من الهدم، خاصة في دوار “مالين العرصة”، الذي تضاعف فيه عدد المخالفات العمرانية.

ولم يتمكن رجال السلطة أصحاب النفوذ الترابي على المنطقة المذكورة، من هدم عشرات المباني العشوائية، بعدما ووجهوا بعدم قانونية الهدم في حال نهاية أعمال البناء، التي تتم تحت غطاء وثائق مفبركة، مثل الشهادات الإدارية الممنوحة بخصوص أراض موضوع نزاعات و تعرضات.

وبالإضافة إلى الشهادات الإدارية، يستعمل منتخبون بدؤوا حملة انتخابية سابقة لأوانها بالبناء العشوائي، رخصا مشبوهة تمكن أصحابها من الحصول على عدادات الكهرباء و حفر الآبار، على أن تتم عملية البناء داخل سياجات نباتية أو بلاستيكية.

ياسين قُطيب