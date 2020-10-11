تفكيك شبكة تزوير الشهادات الطبية

تفجرت بالمحمدية قضية جديدة للشهادات الطبية الصادرة عن مستشفى المدينة، والموقع عليها من قبل طبيب انتقل للعمل في مصلحة أخرى قبل سنة.

وعلمت “الصباح” أن الشرطة القضائية أحالت أمس (الجمعة)، صهر الطبيب المعني بالتوقيع، على النيابة العامة، رفقة طالبة استعملت شهادة، بينما يتواصل البحث مع وسيط وحراس أمن وآخرين، لإيقاف جميع المتورطين، في تزوير الشهادات الطبية واستعمالها لإدانة الأبرياء أو لأغراض إدارية وتعلمية وغيرها.

وجرى في الوقت نفسه الاستماع إلى الطبيب المعني بالطابع الرسمي المحجوز بحوزة صهره الذي يعد زعيم الشبكة، إذ أكدت مصادر “الصباح” أن الطبيب لم ينتبه إلى فقدان خاتمه الرسمي، الذي كان يستعمله عندما كان يزاول مهامه بمستشفى المحمدية، وأنه لم يبلغ عن ضياعه، ما رجح سرقته من قبل صهره، سيما أنه كان يتردد على منزله.

وفي تفاصيل الواقعة التي ينتظر أن تفجر ملفات قضائية استعملت فيها شهادات طبية مشبوهة للانتقام أو تصفية الحسابات والابتزاز، فإن المندوبية الصحية توصلت بشهادة طبية من طالبة، بغية التصديق عليها لرغبتها في اعتمادها في ملف للتعليم العالي بالخارج، فتم توجيهها إلى المستشفى الذي أصدر الشهادة، قصد التحقق من أرقامها التسلسلية ومطابقتها للأرشيف الممسوك بالمستشفى، إلا أن الإدارة انتبهت إلى أن تاريخ توقيع الشهادة، حديث وأن الموقع عليها طبيب غادر المستشفى إلى جهة أخرى، ما أدخل الشكوك، قبل أن تدخل النيابة العامة لدى ابتدائية المدينة على الخط، سيما أن الأمر يتعلق بالتزوير واستعماله وشبهة وجود شخص بالمستشفى ينتحل صفة الطبيب المغادر.

وحلت عناصر الشرطة القضائية بالمستشفى نفسه، إذ جرى الاستماع إلى الطالبة، لتكشف أنها تسلمت الشهادة الطبية من وسيط عبر حارس أمن خاص، وباستعراض حراس الأمن الخاصين العاملين بالمستشفى، أمامها أشارت إلى المتهم زعيم الشبكة، ليتم البحث معه، وكانت أولى الإشارات الدالة على تورطه، هي أنه صهر الطبيب نفسه الموقع على الشهادة الطبية.

وتواصلت الأبحاث بالاستماع إلى الطبيب، الذي أكد صلة القرابة بالمتهم الرئيسي، وبسرقة الخاتم منه في ظروف غامضة، كما استمع إلى الطالبة، التي سردت طريقة حصولها على الشهادة الطبية المزورة.

وأشارت مصادر “الصباح” إلى أن النيابة العامة لدى ابتدائية المحمدية، أمرت بمواصلة البحث في القضية لكشف جميع المتورطين، والتعرف على الضحايا الذين استعملت الشهادات المشبوهة ضدهم.

وأثبتت التحقيقات أن المتهم الرئيسي، الذي ضبطت مصالح الأمن طابع الطبيب بحوزته، اشتغل لأربع سنوات بالمستشفى نفسه، وسبق أن مارس مهام الحراسة بمصلحة الشهادات الطبية، وأنه كان يستعمل مطبوعات تحمل رأسية المستشفى ويملأ الشهادات الطبية بمدة العجز المطلوبة، قبل توقيعها بخاتم الطبيب.

المصطفى صفر