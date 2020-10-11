“لوصيكا”… “لمن نشكي حالي”

12 لاعبا و4 مدربين لم يوقفوا نزول الأولمبيك للقسم الثاني بعد 25 عاما واستقالة جماعية منتظرة من المكتب

لم يكن أشد المتشائمين من جماهير أولمبيك خريبكة، ينتظرون سقوط «لوصيكا» إلى القسم الثاني، رغم المعاناة التي مرت على الفريق طيلة السنوات السابقة، إذ تفادي السقوط في آخر دورات الموسم الرياضي.

بعد مقاومة استمرت أربع سنوات، نزل رسميا الفريق الخريبكي إلى القسم الثاني، الأربعاء الماضي، بعدما تلقى الهزيمة 13 في بطولة الموسم الجاري، على يد الرجاء الرياضي بهدفين لواحد، لأول مرة منذ 25 سنة، لتطلق صافرة الحكم داكي الرداد، العنان لبكاء هستيري لبعض اللاعبين في مستودع الملابس، تلته المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن هذه الفاجعة.

صدمة بالمدينة

رغم مرور ثلاثة أيام على صدمة النزول، لم يتقبل أبناء خريبكة سقوط الفريق للقسم الثاني، بعد 25 عاما من الصعود إليه، إذ نافس في بعض المواسم على اللقب، إذ أنهى وصيفا في مواسم 1983/1984 و1995/1995 و2014/2015، فيما فاز بنسخة 2006/2007.

وطالبت شريحة كبيرة من جماهير «لوصيكا» بمحاسبة المسؤولين عن «هذه الفاجعة»، محملين المكتب الحالي المسؤولية، ومطالبين إياه باستقالة جماعية، بعد فشلهم في تطوير الفريق، الذي عانى طيلة أربع سنوات السابقة، من النتائج السلبي.

من جهتها، طالبت بعض الجماهير في صفحات مساندة للفريق، بالضغط على المكتب ومسؤولي المدينة، عن طريق الاحتجاج، من أجل تحقيق مطلب المحاسبة، و»تغيير كل شيء» في فريق مدينة الفوسفاط، بحكم أنه كان المتنفس الوحيد لشبابها، الذين كانوا يمنون النفس في واقع أفضل، بعد انتخاب مكتب جديد بداية الموسم الحالي.

مكتب جديد ومشاكل قديمة

استبشر محبو أولمبيك خريبكة في شتنبر 2018، بانتخاب نزار السكتاني رئيسا جديدا، أنهى عهد الرئيس السابق مصطفى سكادي، غير أن المشاكل لم تغادر بيت خريبكة، وظل الفريق يتخبط في الرتب الأخيرة من البطولة لموسمين آخرين.

ووعد السكتاني بتغيير وجه الفريق، مطالبا بالوقت والصبر والمساندة الجماهيرية، إذ نال ما أراد حتى بعد إنهاء الموسم الماضي في الرتبة 11 ب 36 نقطة، إذ نافس على تفادي النزول إلى حدود الدورات الأخيرة.

ورغم كل الإجراءات والتغييرات التي طالت مكتب الفريق، الذي عرف وصول وجوه جديدة، لم يتغير أي شيء في الفريق، وظل يغير مدربيه بعد كل نكبة، إذ مر عليه عدد مهم من المؤطرين، على غرار التونسي أحمد العجلاني ورشيد الطاوسي ومحمد أمين بنهاشم نهاية بعزيز كركاش، الذي اعترف بصعوبة تغيير وجه الفريق في ظل الظروف الحالية.

كركاش: وجدت فريقا منهارا

اعترف عزيز كركاش مدرب أولمبيك خريبكة في تصريحاته الأخيرة، أنه وجد فريقا في وضعية صعبة، يحتاج على الأقل إلى ثلاثة أشهر من العمل، ليتمكن اللاعبون من الخروج من وضعيتهم الحالية.

ولام كركاش حالة اللاعبين النفسية، إذ قال إنه وجد صعوبة في رفع معنوياتهم، بعدما تلقوا هزائم كثيرة في الشطر الثاني من الموسم الرياضي، وخاصة بعد العودة من فترة التوقف بسبب «كورونا».

واعترف كركاش بفشله بعد الهزيمة أمام الرجاء، مبرزا أن ضياع ضربة الجزاء في الشوط الثاني، كانت آخر مسمار يدق في نعش الأولمبيك، بعدما أصيب اللاعبون بالإحباط، وأنهوا المباراة منهزمين بهدفين لواحد، قادتهم إلى القسم الثاني.

ومن المقرر أن يرحل كركاش عن الأولمبيك، بعدما فشل في الهدف الذي سطره مع المكتب، وهو إبقاء الأولمبيك بالقسم الأول.

وتلقى المدرب وابلا من الانتقادات من قبل الجماهير، التي قالت إنه غير من خطة وتشكيلة الفريق بشكل كبير، في ظرف حساس، ليعجز النادي عن تحسين نتائجه.

المكتب على شفا الرحيل

علمت «الصباح» أن اجتماعا عاجلا لمكتب أولمبيك خريبكة، سيكون حاسما في أمر الاستقالة الجماعية، التي طالبت بها الجماهير، بعد نكسة النزول للقسم الثاني.

وحسب مصادر «الصباح» فإن بعض المنخرطين وأعضاء المكتب، يفضلون رحيلا جماعيا، وفسح المجال أمام شباب يريد قيادة الفريق وإعادته للقسم الأول، انطلاقا من الموسم المقبل، ويملك أفكارا جديدة.

وانتقدت الجماهير المكتب الحالي بقيادة نزار السكتاني، وقالت إنه لم يجد حلولا لمشاكل قديمة، كانت سببا في رحيل المكتب السابق بقيادة مصطفى سكادي.

وأوضحت المصادر نفسها، أن التوجه يسير نحو تقديم استقالة جماعية، وتنظيم جمع استثنائي لانتخاب رئيس ومكتب جديدين، قبل بداية الموسم الرياضي الجديد، إذ أن ضيق الوقت لن يكون كافيا لإثارة صراعات داخلية، يمكن أن تعصف بالفريق أكثر.

12 لاعبا و4 مدربين دون جدوى

أجرى مكتب أولمبيك خريبكة الجديد، مجموعة من الانتدابات منذ توليه قيادة الفريق، غير أن أغلبها فشل في إثبات نفسه، وفي قيادة «لوصيكا» إلى بر الأمان.

وانتدب المكتب منذ شتنبر 2018، 12 لاعبا، وهم ياسين الحواصلي والإيفواريان رولاند زان بي وكواسي أتوهولا، والمالي يوسف تراوري وأمين الرزين والأنغولي جاك بيتومبا والمهدي زايا وسعد لكرو ومحمد الفقيه وأنس الورداني وأيوب مودحي ورضا الهجهوج.

وبخصوص المدربين، قاد أولمبيك خريبكة منذ وصول المكتب الجديد، أربعة مدربين، وهم رشيد الطاوسي ومحمد أمين بنهاشم وأحمد العجلاني وعزيز كركاش.

وعجز كل هؤلاء المدربين عن إخراج الفريق من وضعيته السيئة، رغم كل الانتدابات التي أجريت لتعزيز صفوف النادي. وطالبت بعض الجماهير بتحديد المسؤول عن كل هذه الانتدابات، والتي لم تعط الإضافة للنادي، وقادته للقسم الثاني.

إعداد: العقيد درغام

في سطور

الاسم الكامل للفريق: أولمبيك خريبكة

تاريخ التأسيس: 1923

ألوانه: الأخضر والأبيض والأزرق

ملعبه: ملعب الفوسفاط بخريبكة

رئيسه الحالي: نزار السكتاني

مدربه الحالي: عزيز كركاش

أفضل إنجازاته: لقب كأس العرش سنة 2006 ولقب البطولة الوطنية في 2007