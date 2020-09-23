صلاح الدين يجتاز ظرفا صحيا صعبا

يجتاز المطرب المغربي محسن صلاح الدين، أخيرا، وعكة صحية حادة، بعد أن نقل إلى إحدى المصحات الخاصة بالبيضاء، مساء الأحد الماضي.

وذكرت مصادر مقربة من المطرب الشاب، أنه شعر بآلام حادة في صدره، استدعت تدخلا طبيا عاجلا، وقد أجريت له فحوصات ستحدد قريبا ما إذا كان عليه أن يخضع لعملية أم لا.

وتفاعل عدد من الفنانين وأصدقاء صلاح الدين، مع خبر مرضه المفاجئ، إذ تناقل العديد منهم صوره بالمصحة، وهم يتمنون له الشفاء العاجل.

وجدير بالإشارة إلى أن آخر ظهور فني لمحسن صلاح الدين كان في ماي الماضي، حين أطلق أغنية جديدة بعنوان “حراس الوطن” من كلمات وألحان نعمان لحلو وتوزيع يونس الخزان.

كما اختار الفنان الشاب الذي يعد من أروع الأصوات الطربية بالمغرب، التوجه نحو نمط غنائي مغاير، في أغانيه الأخيرة مثل “نامبر وان” وقبلها “حساب”، إذ ظهر بـ”ستايل” جديد سواء على مستوى الكلمات، أو اللحن أو التوزيع.

وسبق لصلاح الدين الذي بدأ مساره الفني قبل حوالي عشر سنوات، أن توج بلقب “أستوديو دوزيم” في دورة 2010، كما بلغ نهائي برنامج “فنان العرب”، وفي رصيده العديد من الأغاني الناجحة، التي بدأها ب”الوفا يا سلام” و”جرب تنساني” وله مشاركات في العديد من المهرجانات الوطنية والدولية.

عزيز المجدوب