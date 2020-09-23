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الرصد الوبائي ليوم الاربعاء … تسجيل 2397 حالة جديدة
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاربعاء، عن تسجيل 2397 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و 2361 حالة شفاء، و29 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.
وأوضحت وزارة الصحة في نشرة “كوفيد-19” اليومية، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 107 ألف و743 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 88 ألف و244 حالة، بمعدل تعاف يناهز 77,5 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1918 حالة.
التوزيع الجغرافي حسب الجهات:
الدار البيضاء سطات 1120
الرباط سلا القنيطرة 338
مراكش أسفي 212
درعة تافيلالت 155
بني ملال خنيفرة 142
سوس ماسة 112
طنجة تطوان الحسيمة 111
الشرق 72
فاس مكناس 70
كلميم واد نون 29
الداخلة وادي الذهب 22
العيون الساقية الحمراء 14