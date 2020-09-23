الرصد الوبائي ليوم الاربعاء … تسجيل 2397 حالة جديدة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاربعاء، عن تسجيل 2397 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و 2361 حالة شفاء، و29 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضحت وزارة الصحة في نشرة “كوفيد-19” اليومية، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 107 ألف و743 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 88 ألف و244 حالة، بمعدل تعاف يناهز 77,5 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1918 حالة.

التوزيع الجغرافي حسب الجهات:

الدار البيضاء سطات 1120

الرباط سلا القنيطرة 338

مراكش أسفي 212

درعة تافيلالت 155

بني ملال خنيفرة 142

سوس ماسة 112

طنجة تطوان الحسيمة 111

الشرق 72

فاس مكناس 70

كلميم واد نون 29

الداخلة وادي الذهب 22

العيون الساقية الحمراء 14