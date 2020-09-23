ارتباك في انطلاقة “ستاند آب”

لقاءات مع السلطات لتحديد الصيغة المناسبة لإجراء الكاستينغ وتصوير البرايمات

لم يحدد فريق عمل برنامج “ستاند آب”، الخاص بالتنقيب عن المواهب الفكاهية، الصيغة المناسبة لتصوير الموسم الجديد من البرنامج، سيما في ظل الوضع الصحي الذي يعرفه المغرب بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ورغم تصوير الوصلات الإعلانية للبرنامج، والتي من المقرر عرضها على شاشة القناة “الأولى”، للإعلان عن مرحلة التنقيب عن المواهب، مازال فريق العمل، ينتظر الحسم في الطريقة التي سيجرى فيها الكاستينغ لاختيار المشاركين، قبل الوصول إلى مرحلة تصوير البرايمات.

وفي هذا الصدد، قال معاذ غاندي، مسؤول بالشركة المكلفة بتنفيذ الإنتاج، إنه إلى حدود اليوم، لم تحدد الصيغة التي سيجرى بها كاستينغ اختيار المشاركين في الموسم المقبل من البرنامج، والشيء ذاته بالنسبة إلى برايمات البرنامج.

وأوضح غاندي في حديثه لـ”الصباح”، أن لقاءات ستعقدها الشركة مع السلطات، لوضع اقتراحاتها وأيضا من أجل أخذ موافقتها حول الحلول التي جاءت بها الشركة، ليمر تصوير البرامج، دون تسجيل أي مشاكل، سيما في ظل الوضع الذي يمر منه المغرب.

وأشار المتحدث ذاته إلى أنه لابد من احترام الإجراءات التي وضعها المركز السينمائي المغربي من أجل تصوير البرامج، قبل أن يضيف أنه في الوضع العادي، يحضر تصوير البرايمات عدد كبير من الجمهور، وهو ما لم يعد مسموحا به، والشيء ذاته بالنسبة إلى مرحلة اختيار المشاركين، إذ غالبا ما تستقبل قافلة البرنامج، أعدادا غفيرة من الراغبين في المشاركة.

وفي سياق متصل، يتوقع أنه، إذا تقرر عرض الموسم الجديد من البرنامج، رغم الوضع الصحي، فستجرى مرحلة الكاستينغ عن بعد، إذ سيكون أمام الراغبين في المشاركة في المسابقة تصوير “سكيتش” لا تتجاوز مدته الزمنية دقيقة، وإرساله إلى البريد الخاص بالبرنامج.

وفي هذه الحالة، سيعرف تصوير البرايمات، الكثير من التغييرات، منها تقليل عدد الجمهور الذي سيحضر التصوير، مع احترام التباعد، لمنع انتشار الفيروس.

يشار إلى أن أعضاء لجنة التحكيم، احتفظوا بمكانهم، ويتعلق الأمر بنورا الصقلي، ولطيفة أحرار ومحمد الخياري.

إيمان رضيف