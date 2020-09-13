يوسف في “نمرة اثنين”

بدأ النجم عمرو يوسف تصوير أول مشاهد حكاية “الناحية الثانية” من مسلسل “نمرة اثنين”، من تأليف سما عبد الخالق وإخراج طارق العريان. ومسلسل “نمرة اثنين” يضم عددا كبيرا من نجوم مصر والوطن العربي، من بينهم منى زكي، ونيللي كريم، وآسر ياسين، وأمينة خليل، وشيرين رضا، وإياد نصار، وصبا مبارك، وأحمد مالك.

“لا تستسلم” ألبوم جديد لأصالة

انتهت المطربة أصالة من تسجيل ألبومها الخليجي الجديد، الذي يحمل اسم “لا تستسلم” ويتضمن الألبوم 20 أغنية، والذي من المنتظر طرحه الثلاثاء المقبل على “يوتيوب”. ومن أغاني الألبوم “وش كنت أقول” من كلمات بدر عبد المحسن، وألحان عزوف، وتوزيع بشار سلطان، و”يا مثبت” من كلمات ود، وألحان عزوف، وتوزيع خالد عز. يذكر أن آخر أعمال أصالة فيديو كليب أغنيتها الجديدة “اتحبني” باللهجة الخليجية، من كلمات العالية، وألحان راكان.