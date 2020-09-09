الرصد الوبائي … 2157 إصابة جديدة و2484 حالة شفاء

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 2157 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و2484 حالة شفاء، و26 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضحت وزارة الصحة في نشرة “كوفيد-19” اليومية، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 77 ألف و878 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 59 ألف و723 حالة، بمعدل تعاف يناهز 76,7 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1453 حالة.