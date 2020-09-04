إيقاف مروج مخدرات

تمكنت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي تامنصورت، ضواحي مراكش، في وقت مبكر من صباح أول أمس (الأربعاء)، من اعتقال شخص له عدة سوابق في الاتجار بالمخدرات، وحجز كمية من مخدر “الشيرا” والقنب الهندي و أوراق طابا. وحسب مصادر مطلعة، فإن عناصر الدرك باغتت مروج المخدرات، الشهير بلقب “الكَزّار”، بأحد شوارع تامنصورت، غير أنه حاول الفرار، ليتعقبه رجال الدرك في مطاردة هوليودية، استمرت إلى دوار القايد بمدخل المدينة من جهة مراكش، حيث جرى شل حركته واعتقاله.

وأضافت المصادر ذاتها، أن عناصر الدرك ضبطت بحوزة الموقوف، كمية من المخدرات تقدر بكيلوغرام من “الشيرا” وكيلوغرامين من سنابل الكيف ومثلهما من أوراق طابا، كانت معدة للترويج. وجرى اقتياد المعني بالأمر إلى مقر الدرك الملكي بتامنصورت، حيث تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة.

عادل بلقاضي (مراكش)